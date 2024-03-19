Ліндсі Грем, сенатор з RS.C., вимагає від українських законодавців швидко прийняти законопроект про мобілізацію, щоб більше громадян мали можливість бути призваними до армії.

Нагадаємо, що 18 березня Грем приїхав до України з черговим візитом. Про його заклик щодо мобілізації повідомляє видання Washington Post.

Він також став під сумнів звільнення чоловіків віком до 27 років від бойових дій.

Грем закликав до негайних дій, навіть якщо США ще не досягли консенсусу щодо допомоги Україні. Під час свого візиту до Києва, Грем не надав жодних запевнень щодо очікуваного пакету допомоги, проте висловив оптимізм щодо швидкості дій.

Україні не вистачає солдатів і боєприпасів, а Росія продовжує наступ на полі бою, захопивши нещодавно східне місто Авдіївка. Новий закон про мобілізацію в Україні, який обговорюється місяцями через нестачу боєздатних військ, пропонує знизити вік призову до 25 років.

Хоча добровільний вступ до армії можливий з 18 років, призов залишався захищеним для молодих чоловіків, багато з яких є студентами, від примусової мобілізації.

Сенатор Грем закликав українців приєднатися до армії. Він стверджує, що в умовах війни кожен повинен брати участь у захисті свого життя.

Він також закликав українців не ґрунтуватись на тому, чи продовжуватимуть їх підтримувати Сполучені Штати, приймаючи рішення про вступ до армії.

«Незалежно від того, що ми робимо, ви повинні боротися», — сказав він.