"Детектор медіа" вибачились у Facebook за розповсюдження фейку.

Нагадаємо, що «Детектор медіа» — це громадська організація, видання якої спеціалізуються на аналітиці роботи українських медіа.

Своєю місією Детектор вважає зокрема покращення якості українських ЗМІ та протидію дезінформації. А свою засновницю і шеф-редакторку ДМ Наталію Лигачову називає «авторитетом номер один в українській медіакритиці».

Світлана Остапа займає керівні посади в цьому ЗМІ з 2010 року та є депутаткою Бучанської міської ради. У 2015 році вона балотувалась до Бучанської ради від Блоку Петра Порошенка.

Займався розподіленням місць по Київській області тоді Ігор Кононенко.

Його помічницею по медіа була Вікторія Сюмар, чоловік якої, Дмитро Христюк, був звинувачений у корупції разом з мером Ірпеня Корплюком.

Отже, “Детектор медіа”, відомі своєю критикою ЗМІ та навчанням стандартам, розповсюдив фейк з анонімних телеграм каналів.

Посольство Великої Британії уточнило, що інформація про смерть короля Чарльза III є неправдою.

“Детектор медіа” також вибачились за поширення цього фейку через пост у Фейсбуці.