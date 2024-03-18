Про це глава уряду повідомив у інтерв’ю Euractiv.
Зокрема, він зазначив оборонний і військовий сектор, в якому Україна виробляє нові високотехнологічні зразки обладнання та має потенціал зміцнити оборонний потенціал ЄС.
“Погляньте на наш оборонний та військовий сектор — Україна є центром військових та оборонних технологій та виробляє нове високотехнологічне обладнання, і у нас є потенціал стати європейським щитом, європейським арсеналом та зміцнити оборонний потенціал ЄС”, — зазначив Шмигаль.
Також він підкреслив, що Україна має надлишок енергії та може постачати чисту зелену енергію на європейський ринок, а також наголосив на наявності великих підземних сховищ газу.
“У нас також є дуже хороші технології для кіберзахисту через гібридну війну з РФ, які можуть бути корисними ЄС для підвищення безпеки та стабільності в захисті у цифровій сфері”, — додав глава уряду.
Водночас Шмигаль вказав на значення України у забезпеченні стабільності на світовому ринку продовольства: Україна може “принести більше стабільності на світовий ринок продовольства, і Євросоюз може бути сильним геополітичним гравцем, коли мовиться про продовольчу стабільність і безпеку в світі”.
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