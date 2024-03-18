Про це повідомило посольство США в Україні у своєму Х.

“Сьогодні ми вітаємо сенатора Ліндсі Грема у Києві. Непохитна підтримка США має вирішальне значення для успіху України у протистоянні незаконній повномасштабній війні з Росією”, — з допису посольства США.

Зазначимо, що Ліндсі Грем і раніше активно підтримував інтереси України.

 

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