Про це повідомило посольство США в Україні у своєму Х.
“Сьогодні ми вітаємо сенатора Ліндсі Грема у Києві. Непохитна підтримка США має вирішальне значення для успіху України у протистоянні незаконній повномасштабній війні з Росією”, — з допису посольства США.
Зазначимо, що Ліндсі Грем і раніше активно підтримував інтереси України.
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