Про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики.

“Учора до кінця доби було скасовано графіки аварійних відключень в усіх областях, де були застосовані обмеження під час вечірнього максимуму навантаження”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на ранок графіки аварійних відключень не застосовуються. Погодинні віключення діють лише для 120 тисяч абонентів у Харківській області. У Міненерго пояснюють, що причиною стали значні пошкодження обладнання НЕК “Укренерго” та, через що неможливо передати необхідний обсяг енергії.

Водночас в результаті атаки безпілотника вночі аварійно відключалося обладнання на одній з підстанцій на Одещині, через що знеструмлювали на короткий термін близько 70 тисяч споживачів.

На Донеччині всього без електропостачання через бойові дії залишається 45 тисяч точок обліку у 83 населених пунктах.