Українців закликають не розповсюджувати важливу інформацію про стан енергетичної системи на тлі масованих атак Росії.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

У Кабміні звернулися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних і приватних підприємств, компаній, представників ЗМІ, експертів, а також простих українців. Через активізацію обстрілів українців просять:

не озвучувати публічно (в ефірах телеканалів та радіоефірах, у ЗМІ, соцмережах) детальну інформацію щодо наслідків ударів;

не називати конкретні обʼєкти влучань;

не надавати деталі про конкретні об’єкти і прив’язки до місцевості, куди було або не було влучання;

не уточнювати кількість влучань і місця влучань;

не надавати інформації в конкретних цифрах і показниках – щодо відключень, дефіциту електроенергії тощо.

Міненерго наголошує, що розголошення цієї інформації несе загрозу, оскільки розвідка ворога працює за відкритими джерелами інформації.

“Не надавайте ворогу цінної інформації, яку він обов’язково буде використовувати для подальшого координування своїх дій і планування нових атак“, – закликали українців.