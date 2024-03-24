Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов в етері телемарафону.
Терехов додав, що наразі, точно вказати дату повного відновлення електропостачання в усьому місті неможливо.
В Міненерго раніше заявили, що наразі на Харківщині діють мережеві обмеження за графіком для 200 тисяч точок обліку.
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