Повідомляється, що через російські обстріли обстріли ло завдано удару по ТЕЦ та трансформаторних підстанціях.

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов в етері телемарафону.

Терехов додав, що наразі, точно вказати дату повного відновлення електропостачання в усьому місті неможливо.

В Міненерго раніше заявили, що наразі на Харківщині діють мережеві обмеження за графіком для 200 тисяч точок обліку.