Про це пише Reuters.

За словами лідерки опозиції Марії Коріни Мачадо, опозиційний кандидат Едмундо Гонсалес набрав 73,2% голосів на президентських виборах, що принесло йому перемогу. Перемогу опозиції також показували численні екзит-поли. Однак Ніколас Мадуро, якого оголосили переможцем, каже про провокації та обіцяє “протистояти їм”.

Після критики результатів виборів Венесуела відкликає дипломатів з Аргентини, Домініканської Республіки, Коста-Ріки, Панами, Перу, Уругваю і Чилі, повідомив міністр закордонних справ Венесуели Іван Гіль. Цю критику вважають “втручанням у внутрішні справи країни”.

Після оголошення перемоги Мадуро в кількох містах Венесуели спалахнули багатотисячні протести, пишуть Associated Press i CNN. Люди незгодні з висновком Національної виборчої ради, яку вважають підконтрольною уряду Мадуро, і заявляють про фальсифікації.

У столиці Каракасі сили безпеки застосували сльозогінний газ для розгону протестувальників. Венесуельська правозахисна організація PROVEA заявила, що силовики стріляли в мирних демонстрантів гумовими кулями.

У Коро, столиці штату Фалькон, протестувальники знесли статую покійного президента Венесуели Уго Чавеса — наставника Мадуро.

Hugo Chávez is having a really bad day! #Venezuela pic.twitter.com/yevQE1YTMe

— Marco Rubio (@marcorubio) July 30, 2024