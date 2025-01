Про це пишуть ABC News та CBS News .

Літак виконував рейс із міста Вічита (штат Канзас) до Вашингтона, на його борту перебували 64 особи. Перед зіткненням він вже наближався до злітно-посадкової смуги аеропорту у Вашингтоні, розповіли Федеральне управління цивільної авіації та посадовці.

У цей час гелікоптер, на борту якого було троє військових, здійснював тренувальний політ.

За повідомленнями ЗМІ, рятувальникам поки не вдалося знайти вцілілих. Водночас підтверджено загибель пасажирів як з літака, так і з гелікоптера. За словами представника поліції, у воді виявлено три осередки уламків, а також щонайменше 18 тіл.

Через авіакатастрофу у Вашингтонському національному аеропорту тимчасово призупинили всі зльоти та посадки. Причини зіткнення наразі розслідуються.

