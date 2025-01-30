Про це пишуть ABC News та CBS News.
Літак виконував рейс із міста Вічита (штат Канзас) до Вашингтона, на його борту перебували 64 особи. Перед зіткненням він вже наближався до злітно-посадкової смуги аеропорту у Вашингтоні, розповіли Федеральне управління цивільної авіації та посадовці.
У цей час гелікоптер, на борту якого було троє військових, здійснював тренувальний політ.
За повідомленнями ЗМІ, рятувальникам поки не вдалося знайти вцілілих. Водночас підтверджено загибель пасажирів як з літака, так і з гелікоптера. За словами представника поліції, у воді виявлено три осередки уламків, а також щонайменше 18 тіл.
Через авіакатастрофу у Вашингтонському національному аеропорту тимчасово призупинили всі зльоти та посадки. Причини зіткнення наразі розслідуються.
BREAKING: Video shows 2 aircraft colliding over the Potomac River in Washington, D.C. pic.twitter.com/vVcyThS8Lr
— BNO News (@BNONews) January 30, 2025
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