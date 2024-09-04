Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс знаходиться в Києві для проведення двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє ірландська телерадіокомпанія RTE.

Гарріс та Зеленський обговорять війну Росії проти України, підтримку України з боку ЄС та заявку Києва на вступ до Євросоюзу.

Візит прем’єра Ірландії відбувається після вчорашнього ракетного удару Росії по Полтаві, внаслідок якого загинули щонайменше 53 людини.

“Військовий удар Росії та вбивство десятків людей у Полтаві у вівторок є похмурим і жахливим нагадуванням про загрозу, з якою Україна стикається щодня. Ми висловлюємо своє обурення і співчуття сім’ям загиблих”, — сказав Гарріс, виступаючи напередодні сьогоднішнього візиту.

Лідери країн спільно підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо нової двосторонньої угоди між Ірландією та Україною.

Угода, яку вчора обговорив ірландський уряд, виражатиме солідарність Ірландії з Україною та її право на захист від незаконного вторгнення Росії.

Угода, яка вперше обговорювалася між урядами двох країн під час зустрічі Гарріса та Зеленського в аеропорту Шеннон у липні, узгоджується зі статусом Ірландії як нейтральної країни і передбачає, що будь-яка майбутня допомога, надана Україні, залишатиметься нелетальною.