Про це повідомляє ірландська телерадіокомпанія RTE.

Гарріс та Зеленський обговорять війну Росії проти України, підтримку України з боку ЄС та заявку Києва на вступ до Євросоюзу.

Візит прем’єра Ірландії відбувається після вчорашнього ракетного удару Росії по Полтаві, внаслідок якого загинули щонайменше 53 людини.

Лідери країн спільно підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо нової двосторонньої угоди між Ірландією та Україною.

Угода, яку вчора обговорив ірландський уряд, виражатиме солідарність Ірландії з Україною та її право на захист від незаконного вторгнення Росії.

Угода, яка вперше обговорювалася між урядами двох країн під час зустрічі Гарріса та Зеленського в аеропорту Шеннон у липні, узгоджується зі статусом Ірландії як нейтральної країни і передбачає, що будь-яка майбутня допомога, надана Україні, залишатиметься нелетальною.

Taoiseach Simon Harris arrived in Kyiv Oblast this morning. He will hold talks with Ukrainian President Volodymyr Zelensky later today and officials from humanitarian aid organisations — @rtenews pic.twitter.com/j10hiCc0gA

— Liam Nolan (@liamnolanRTE) September 4, 2024