Українське командування перекинуло свої найсучасніші танки шведського та німецького виробництва до Курської області Росії, що підкреслює стратегічну важливість цього напрямку.

Як повідомляє Forbes, таке рішення демонструє готовність української армії ризикувати технікою Strv 122 і Leopard 2A6 заради успішного наступу на Курщині.

За інформацією журналістів, 21-ша механізована бригада і 225-й штурмовий батальйон були оснащені бойовими машинами CV90 та танками шведського Strv 122 або німецького Leopard 2A6.

A 🇩🇪Leopard 2 , which took hits from Mordor forces and had a burning turret, pulled out from the battlefield a damaged 🇺🇦T-72 tank in Kursk. Glory to the heroes!

🇺🇦Khorne Group. pic.twitter.com/r7AEFTuALj — Challenger Tank In Ukraine🇬🇧🇺🇦 (@ChallengerInUA) September 29, 2024

Forbes зазначає, що операція в Курській області була ризикованою через залучення “останніх добре оснащених підрозділів”, що може призвести до втрат важливої техніки і вплинути на захист українських міст.

“Українці готові платити цю високу ціну, щоб захопити та втримати хоча б невелику частину російської території”, — йдеться в статті.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що операція в Курській області допомогла уповільнити російський наступ на Донеччині, продемонструвала міць української армії на міжнародній арені та підняла бойовий дух військових