Як повідомляє Forbes, таке рішення демонструє готовність української армії ризикувати технікою Strv 122 і Leopard 2A6 заради успішного наступу на Курщині.
За інформацією журналістів, 21-ша механізована бригада і 225-й штурмовий батальйон були оснащені бойовими машинами CV90 та танками шведського Strv 122 або німецького Leopard 2A6.
A 🇩🇪Leopard 2 , which took hits from Mordor forces and had a burning turret, pulled out from the battlefield a damaged 🇺🇦T-72 tank in Kursk. Glory to the heroes!
🇺🇦Khorne Group. pic.twitter.com/r7AEFTuALj
— Challenger Tank In Ukraine🇬🇧🇺🇦 (@ChallengerInUA) September 29, 2024
Forbes зазначає, що операція в Курській області була ризикованою через залучення “останніх добре оснащених підрозділів”, що може призвести до втрат важливої техніки і вплинути на захист українських міст.
“Українці готові платити цю високу ціну, щоб захопити та втримати хоча б невелику частину російської території”, — йдеться в статті.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що операція в Курській області допомогла уповільнити російський наступ на Донеччині, продемонструвала міць української армії на міжнародній арені та підняла бойовий дух військових