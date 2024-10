Як повідомляє Forbes, таке рішення демонструє готовність української армії ризикувати технікою Strv 122 і Leopard 2A6 заради успішного наступу на Курщині.

За інформацією журналістів, 21-ша механізована бригада і 225-й штурмовий батальйон були оснащені бойовими машинами CV90 та танками шведського Strv 122 або німецького Leopard 2A6.

A 🇩🇪Leopard 2 , which took hits from Mordor forces and had a burning turret, pulled out from the battlefield a damaged 🇺🇦T-72 tank in Kursk. Glory to the heroes!

🇺🇦Khorne Group. pic.twitter.com/r7AEFTuALj

— Challenger Tank In Ukraine🇬🇧🇺🇦 (@ChallengerInUA) September 29, 2024