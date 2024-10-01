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Про це повідомив очільник МЗС України.

“Я зустрівся з радником з національної безпеки уряду Швеції Хенріком Ландерхольмом. Ми обговорили оборонне співробітництво та енергетичну допомогу Україні перед зимою”, написав Сибіга.

Він зазначив, що запросив Швецію продовжити інвестиції в оборонну промисловість України як спосіб надання військової допомоги нашим воїнам.