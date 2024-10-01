Про це повідомив очільник МЗС України.
“Я зустрівся з радником з національної безпеки уряду Швеції Хенріком Ландерхольмом. Ми обговорили оборонне співробітництво та енергетичну допомогу Україні перед зимою”, — написав Сибіга.
Він зазначив, що запросив Швецію продовжити інвестиції в оборонну промисловість України як спосіб надання військової допомоги нашим воїнам.
I met with National Security Advisor to the Government of Sweden @HLanderholm. We discussed defense cooperation and energy assistance to Ukraine ahead of winter. I invited Sweden to further invest into Ukraine’s defense industry as a way to provide military aid to our warriors. pic.twitter.com/mE5jGNBoRZ
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 1, 2024
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