Про це повідомив очільник МЗС України.

Він зазначив, що запросив Швецію продовжити інвестиції в оборонну промисловість України як спосіб надання військової допомоги нашим воїнам.

I met with National Security Advisor to the Government of Sweden @HLanderholm. We discussed defense cooperation and energy assistance to Ukraine ahead of winter. I invited Sweden to further invest into Ukraine’s defense industry as a way to provide military aid to our warriors. pic.twitter.com/mE5jGNBoRZ

