Серед дій, які має здійснити НАТО, литовський президент зазначив необхідність посилення підтримки України, зокрема постачання далекобійних ракет, дозволу на удари по об’єктах у глибині російської території, а також загальне збільшення військової допомоги.

North Korean troops are helping Russia in its war on #Ukraine. #NATO must respond by giving 🇺🇦 all it needs to win:

– Long-range missiles

– Permission to strike military targets in Russia

– Increased military aid

Hesitation leads to escalation, not the other way around.

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) October 28, 2024