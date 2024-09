Про це повідомляється в Telegram Ukraine NOW.

Відкриття 25-го сезону UFW супроводжувалося спільною заявою 50 представників української модної індустрії до міжнародної спільноти. У документі, відомому як Opening Manifest, взяли участь провідні українські дизайнери, учасники програми NEW NAMES та редактори українських глянцевих видань. Вони виступили з плакатами, на яких були написані такі гасла: “RUSSIA’S WAR AGAINST UKRAINE IS NOT OVER” і “SOLIDARITY IS A NEW HUMANITY”.

«Війна триває. Але ми живемо в цій війні, боремося за перемогу, працюємо заради сьогодення і майбутнього. І світ має це пам’ятати», — заявила Ірина Данилевська, CEO та співзасновниця Ukrainian Fashion Week.