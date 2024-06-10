Про це повідомляє Ukrainian Fashion Week.
“Наша стійкість є свідченням сили індустрії моди, солідарності та незламності духу українських дизайнерів. Ми твердо переконані, що без креативності наших дизайнерів неможливо уявити сутність України. Наша місія — продемонструвати нашу творчу силу й українську стійкість світові”, — каже співзасновниця та CEO Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.
Крім того, Ukrainian Fashion Week також продовжуватиме реалізацію формату International Seasons у рамках Ініціативи Support Ukrainian Fashion, завдяки якій українські дизайнери представлять колекції у Берліні, Копенгагені, Будапешті та інших європейських модних столицях цього сезону.
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