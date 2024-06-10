У 2024 році Ukrainian Fashion Week повертається до Києва. Після чотирьох сезонів, коли українські дизайнери представляли свої колекції на подіумах у Лондоні, Лос-Анджелесі, Берліні та інших містах світу, 55-й сезон UFW нарешті пройде в українській столиці з 1 по 4 вересня.