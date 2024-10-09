Про це повідомляє глава держави у соцмережі X (Twitter)

Зокрема він анонсував свою зустріч з прем’єром Хорватії Андреєм Пленковичем.

“Прибув до Хорватії для зустрічі з премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті “Україна – Південно-Східна Європа”, – написав Зеленський.

Він повідомив, що з Пленковичем говоритиме про продовження оборонної співпраці, реабілітацію українських воїнів, які були поранені на передовій, а також про відбудову України.

“На саміті у форматі “Україна плюс 12 країн” обговоримо міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації Формули миру, наше спільне з партнерами реагування на безпекові виклики, а також взаємодію на шляху до Євросоюзу й НАТО”, – розповів Зеленський.

I have arrived in Croatia to meet with Prime Minister @AndrejPlenkovic and representatives of other countries in the region, and to participate in the third Ukraine–South East Europe Summit. With Prime Minister Plenković, we will discuss further defense cooperation,… pic.twitter.com/OXMWpl38md — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 9, 2024

Саміт у Дубровнику стане третім у такому форматі – перший відбувся в Афінах у серпні 2022 року, другий – у Тирані в лютому 2024 року.

Мета зустрічі в Дубровнику, як повідомлялося раніше, – продемонструвати солідарність і підтримку країн Південно-Східної Європи Україні, яка вже два з половиною роки протистоїть російській агресії.

Очікується, що учасники саміту ухвалять спільну декларацію, текст якої ще обговорюється, але вона відповідатиме деклараціям двох попередніх самітів.