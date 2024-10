Про це повідомляє глава держави у соцмережі X (Twitter)

Зокрема він анонсував свою зустріч з прем’єром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Він повідомив, що з Пленковичем говоритиме про продовження оборонної співпраці, реабілітацію українських воїнів, які були поранені на передовій, а також про відбудову України.

I have arrived in Croatia to meet with Prime Minister @AndrejPlenkovic and representatives of other countries in the region, and to participate in the third Ukraine–South East Europe Summit.

With Prime Minister Plenković, we will discuss further defense cooperation,… pic.twitter.com/OXMWpl38md

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 9, 2024