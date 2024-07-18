Про це Зеленський повідомив у Telegram.
“Вдячний Королю Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзу ІІІ за аудієнцію. Сполучене Королівство залишається одним із найближчих і найважливіших союзників України. Цінуємо всю підтримку, надану українському народу”, — зазначив Володимир Зеленський.
Офіційна сторінка королівської родини у соцмережі Х також повідомила про зустріч британського монарха з Президентом України.
“Сьогодні Король прийняв президента України Володимира Зеленського після зустрічі Європейської політичної спільноти у Бленгеймському палаці”, — зазначається у дописі.
Today The King received the President of Ukraine @ZelenskyyUa following the European Political Community meeting at Blenheim Palace.
The gathering saw 46 European leaders discuss a range of international challenges, opportunities and our common values.
🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/hpOsYDSM4j
— The Royal Family (@RoyalFamily) July 18, 2024
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