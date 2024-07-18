Президент Володимир Зеленський зустрівся з королем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом ІІІ.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

“Вдячний Королю Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзу ІІІ за аудієнцію. Сполучене Королівство залишається одним із найближчих і найважливіших союзників України. Цінуємо всю підтримку, надану українському народу”, — зазначив Володимир Зеленський.

Офіційна сторінка королівської родини у соцмережі Х також повідомила про зустріч британського монарха з Президентом України.

“Сьогодні Король прийняв президента України Володимира Зеленського після зустрічі Європейської політичної спільноти у Бленгеймському палаці”, — зазначається у дописі.

Today The King received the President of Ukraine @ZelenskyyUa following the European Political Community meeting at Blenheim Palace. The gathering saw 46 European leaders discuss a range of international challenges, opportunities and our common values. 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/hpOsYDSM4j — The Royal Family (@RoyalFamily) July 18, 2024