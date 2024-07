Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Офіційна сторінка королівської родини у соцмережі Х також повідомила про зустріч британського монарха з Президентом України.

Today The King received the President of Ukraine @ZelenskyyUa following the European Political Community meeting at Blenheim Palace.

The gathering saw 46 European leaders discuss a range of international challenges, opportunities and our common values.

🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/hpOsYDSM4j

— The Royal Family (@RoyalFamily) July 18, 2024