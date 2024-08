Про це повідомляє речниця НАТО Фара Дахлалла.

Представниця НАТО наголосила на виведенні військ РФ з окупованих нею територій Грузії, що були захоплені без згоди останньої. Дахлалла додала, що Південна Осетія та Абхазія досі є частиною Грузії, незалежно від окупації.

7 серпня 2008 року Росія почала війну з Грузією, в результаті чого Тбілісі втратив контроль над Абхазією і Південною Осетією.

Варто зазначити, що НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність Сакартвело.

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель засудив російську окупацію території Грузії в заяві з нагоди 16-ї річниці початку війни між Росією і Грузією в 2008 році.

We call on Russia to withdraw the forces it has stationed in #Georgia without its consent. South Ossetia & Abkhazia are part of Georgia, despite 16 years of Russian occupation. #NATO fully supports Georgia’s sovereignty and territorial integrity.

— NATO Spokesperson Farah Dakhlallah (@NATOpress) August 7, 2024