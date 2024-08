Про це пише Рage Six.

Адель під час виступу підтвердила, що вже заручена, відповідаючи на жарт фаната під час виступу про шлюб. Вона продемонструвала великий діамант на своїй руці, що стало підтвердженням чуток, які з’явилися ще в лютому 2022 року.

Співачка і її партнер Річ Пол почали зустрічатися у 2021 році після її розлучення з Саймоном Конеккі, з яким у неї 10-річний син. Адель зазначила, що весілля відбудеться цього року, оскільки у неї є плани на наступний рік.

Adele seemingly confirms her engagement to Rich Paul during her latest concert in Munich

“Will you marry me? I can’t marry you because I’m already getting married so I can’t.” pic.twitter.com/zOcd4b7zrh

— Adele News (@Adelesnews) August 9, 2024