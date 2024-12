Про це пише The Telegraph, посилаючись на результати опитування, проведеного More in Common.

Майже кожен п’ятий – 18% респондентів – вважає, що буде “набагато гірше”, а трохи більше чверті – 27% – сподіваються, що 2025 рік залишиться таким же.

Понад дві третини громадськості вважають, що уряд Кіра Стармера не зможе досягти у 2025 році двох ключових показників – зменшення кількості мігрантів, які перетинають Ла-Манш та зниження числа пацієнтів у ​​списках очікування NHS (список осіб, які потребують операцій та лікування).

Навіть на глобальній арені в опитуванні є певний песимізм: 57% вважають, що 2025 рік, ймовірно, принесе рекордно високі температури у світі (27% кажуть, що це малоймовірно). Також половина опитаних вважає, що штучний інтелект, ймовірно, призведе до серйозних втрат робочих місць у всьому світі (34% проти).

Більше третини (36%) побоюються, що конфлікти в Україні та на Близькому Сході можуть перерости у глобальну війну, і понад шість з 20 не очікують, що війна в Україні та конфлікт у Газі закінчаться у 2025 році.