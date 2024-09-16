Поблизу гольф-клубу, що належить кандидату в президенти від Республіканської партії США, колишньому президенту Дональду Трампу, у штаті Флорида сталася стрілянина.

Про це повідомляють The Washington Post і Reuters.

Трамп не постраждав і наразі в безпеці, заявили в його передвиборчому штабі. Однак жодних подробиць офіційно не надають.

Як відомо, колишній президент грав у гольф у Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч. Поле було негайно закрито, згідно з джерелом, знайомим із ситуацією.

“Двоє людей обмінялися пострілами за межами поля для гольфу Trump International Golf Course у Вест-Палм-Біч. Ті, хто стріляв, цілилися один в одного, стрілянина не була спрямована на Трампа”, — написав американський журналіст Джонатан Лемір.

Тим часом New York Post також пише, що Трампу нічого не загрожувало, стрілянина сталася в районі за межами клубу, який відомий високим рівнем злочинності.

Син Трампа, Дональд Трамп — молодший, з посиланням на місцеві правоохоронні органи заявив, що в кущах знайшли автомат AK-47, а одного підозрюваного затримали.

Again folks! SHOTS FIRED at Trump Golf Course in West Palm Beach, Florida. An AK-47 was discovered in the bushes, per local law enforcement. The Trump campaign has released a statement confirming former President Trump is safe. A suspect has reportedly been apprehended. pic.twitter.com/FwRfrO3v6y — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) September 15, 2024

У Секретній службі заявили, що інцидент стався незадовго до 14:00 за місцевим часом. Секретна служба й Офіс шерифа округу Палм-Біч спільно розслідують стрілянину та “незабаром отримають більше деталей”.

У Білому домі заявили, що президент Джо Байден і віцепрезидент Камала Гарріс поінформовані про інцидент і “з полегшенням дізналися, що Трамп у безпеці”.

Пізніше в Офісі шерифа округу Мартін у Флориді повідомили, що підозрюваного в стрілянині поблизу гольф-клубу Трампа затримали і взяли під варту. Правоохоронці зупинили його в автівці й перекрили автомагістраль в окрузі Мартін.

Як повідомляє CNN, федеральне бюро розслідувань США заявило, що “розслідує те, що виглядає як спроба вбивства” експрезидента Дональда Трампа.