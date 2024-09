Про це повідомляють The Washington Post і Reuters.

Трамп не постраждав і наразі в безпеці, заявили в його передвиборчому штабі. Однак жодних подробиць офіційно не надають.

Як відомо, колишній президент грав у гольф у Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч. Поле було негайно закрито, згідно з джерелом, знайомим із ситуацією.

Тим часом New York Post також пише, що Трампу нічого не загрожувало, стрілянина сталася в районі за межами клубу, який відомий високим рівнем злочинності.

Син Трампа, Дональд Трамп — молодший, з посиланням на місцеві правоохоронні органи заявив, що в кущах знайшли автомат AK-47, а одного підозрюваного затримали.

Again folks!

SHOTS FIRED at Trump Golf Course in West Palm Beach, Florida.

An AK-47 was discovered in the bushes, per local law enforcement. The Trump campaign has released a statement confirming former President Trump is safe.

A suspect has reportedly been apprehended. pic.twitter.com/FwRfrO3v6y

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) September 15, 2024