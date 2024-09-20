Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн увосьме приїхала в столицю України. Планується обговорення підтримки Євросоюзу у сфері енергетики.

Про це вона повідомила у соцмережі Х.

“Мій 8 візит припадає на опалювальний сезон, який скоро розпочнеться, а Росія продовжує націлюватися на енергетичну інфраструктуру. Ми допоможемо Україні в її сміливих зусиллях”, — зазначила очільниця Єврокомісії.

Також Урсула фон дер Ляєн наголосила, що метою візиту є обговорення допомоги Європи. Від готовності до зими до оборони, вступу до ЄС та прогресу щодо кредитів Великої сімки.