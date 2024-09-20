Про це вона повідомила у соцмережі Х.
“Мій 8 візит припадає на опалювальний сезон, який скоро розпочнеться, а Росія продовжує націлюватися на енергетичну інфраструктуру. Ми допоможемо Україні в її сміливих зусиллях”, — зазначила очільниця Єврокомісії.
Також Урсула фон дер Ляєн наголосила, що метою візиту є обговорення допомоги Європи. Від готовності до зими до оборони, вступу до ЄС та прогресу щодо кредитів Великої сімки.
My 8th visit to Kyiv comes as the
heating season starts soon, and Russia keeps targeting energy infrastructure.
We will help Ukraine in its brave efforts.
I come here to discuss Europe’s support.
From winter preparedness to defence, to accession and progress on the G7 loans. pic.twitter.com/kxxWFA7eA0
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2024
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