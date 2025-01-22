Про це розповів віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

“ЄС надає Україні фінансову підтримку через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility в обсязі 35 млрд євро на 2025 рік”, – написав Домбровскіс після зустрічі з міністеркою економіки України Юлією Свириденко, яка відбулася в Давосі.

Він також зазначив, що під час зустрічі обговорювалися питання розширення співпраці між Україною та ЄС, а також кроки, спрямовані на наближення до Єдиного ринку ЄС.