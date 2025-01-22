Європейський Союз виділить Україні фінансову допомогу в розмірі 35 мільярдів євро у 2025 році. Кошти будуть надані в рамках кредитної ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility.

Про це розповів віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

“ЄС надає Україні фінансову підтримку через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility в обсязі 35 млрд євро на 2025 рік”, – написав Домбровскіс після зустрічі з міністеркою економіки України Юлією Свириденко, яка відбулася в Давосі.

Він також зазначив, що під час зустрічі обговорювалися питання розширення співпраці між Україною та ЄС, а також кроки, спрямовані на наближення до Єдиного ринку ЄС.