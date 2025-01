Про це розповів віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

Він також зазначив, що під час зустрічі обговорювалися питання розширення співпраці між Україною та ЄС, а також кроки, спрямовані на наближення до Єдиного ринку ЄС.

Great to meet with @Svyrydenko_Y, Ukraine’s First Deputy PM, at #Davos2025. We discussed enlargement and steps to bring 🇺🇦 closer to the 🇪🇺EU’s Single Market. The EU is delivering financial support through the G7 ERA loan initiative and the Ukraine Facility, with €35bn for 2025. pic.twitter.com/iHQpg6kl1I

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) January 22, 2025