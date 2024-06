Про це повідомив міністр національної оборони Канади Білл Блер.

За його словами, броньовані машини вирушають до Європи, де цього літа військовослужбовці Збройних Сил України пройдуть навчання з їхнього використання.

Update: The first four of 50 new armoured vehicles built by Canadian workers for Ukraine are heading to Ukraine’s Armed Forces.

Today in London, Ontario, @PFragiskatos saw the vehicles loaded onto trucks – and this summer, Ukrainian troops will be trained in their use. 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/QJRJANwu0l

— Bill Blair (@BillBlair) June 12, 2024