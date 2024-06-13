Про це повідомив міністр національної оборони Канади Білл Блер.

За його словами, броньовані машини вирушають до Європи, де цього літа військовослужбовці Збройних Сил України пройдуть навчання з їхнього використання.

12 червня Міноборони Канади повідомило, що перші 10 автомобілів, що передаються ЗСУ, – це санітарні машини ACVS. Перші чотири транспортні засоби відправили з канадського Лондона (провінція Онтаріо) до Європи.

Оборонне відомство нагадало, що ці машини є частиною парку найсучасніших броньованих машин, які Канада планує надати Україні. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час візиту президента Володимира Зеленського у вересні 2023 року заявив, що Оттава протягом трьох років інвестує $650 млн, аби надати Україні 50 броньованих машин власного виробництва.

Автомобілі виконуватимуть широкий спектр завдань на полі бою, включно з транспортуванням військ, слугуватимуть мобільними командними пунктами, а також забезпечуватимуть медичну евакуацію.

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