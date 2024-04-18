Країна вже перерахувала нашій державі 2 млрд доларів через спеціальний рахунок МВФ.

Про це розповіла голова української дипломатичної місії у північноамериканській країні Юлія Ковалів.

За словами посла, п’ятирічна програма на 1,6 мільярда канадських доларів, яка була погоджена у підписаній 24 лютого 2024 року безпековій угоді між двома державами, — це не єдине фінансування України, прописане в новому кошторисі.

“Бюджетна підтримка в розмірі 2,4 млрд. канадських доларів (з яких 2 млрд. вже перераховані через Спеціальний рахунок МВФ), додаткові 400 млн. надійдуть найближчими місяцями”, — написала Ковалів.

216 мільйонів доларів будуть спрямовані на відбудову України через Європейський банк реконструкції та розвитку.

А 76 мільйонів профінансують проєкти з підтримки миру та безпеки, зокрема гуманітарне розмінування.