Про це розповіла голова української дипломатичної місії у північноамериканській країні Юлія Ковалів.
За словами посла, п’ятирічна програма на 1,6 мільярда канадських доларів, яка була погоджена у підписаній 24 лютого 2024 року безпековій угоді між двома державами, — це не єдине фінансування України, прописане в новому кошторисі.
“Бюджетна підтримка в розмірі 2,4 млрд. канадських доларів (з яких 2 млрд. вже перераховані через Спеціальний рахунок МВФ), додаткові 400 млн. надійдуть найближчими місяцями”, — написала Ковалів.
216 мільйонів доларів будуть спрямовані на відбудову України через Європейський банк реконструкції та розвитку.
А 76 мільйонів профінансують проєкти з підтримки миру та безпеки, зокрема гуманітарне розмінування.
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