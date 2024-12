Про це майбутній спецпосланник Кіт Келлог написав у соцмережі Х.

Він наголосив, увесь світ з великою увагою стежить за подіями, що розгортаються в Україні, а також стежить за діями обох сторін.

За словами майбутнього спецпосланника, Сполучені Штати, у свою чергу, рішуче налаштовані на те, щоб відновити мир в Україні.

Christmas should be a time of peace, yet Ukraine was brutally attacked on Christmas Day. Launching large-scale missile and drone attacks on the day of the Lord’s birth is wrong. The world is closely watching actions on both sides. The U.S. is more resolved than ever to bring…

