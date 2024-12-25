Про це майбутній спецпосланник Кіт Келлог написав у соцмережі Х.

“Різдво має бути часом миру, однак Україна була жорстоко атакована в день Різдва. Запуск масштабних ракетних і дронових атак у день народження Господа — це неправильно”, — пише Келлог.

Він наголосив, увесь світ з великою увагою стежить за подіями, що розгортаються в Україні, а також стежить за діями обох сторін.

За словами майбутнього спецпосланника, Сполучені Штати, у свою чергу, рішуче налаштовані на те, щоб відновити мир в Україні.

  • Зеленський підтвердив січневий візит Кіта Келлога до України
  • Келлог: Україна та РФ готові до мирних переговорів, і саме Трамп може завершити війну
  • Зеленський зустрівся з Рютте у Брюсселі: обговорили посилення ППО та гарантії безпеки