Про це йдеться у заяві МЗС України.
У відомстві підкреслили, що такі висловлювання є образою для тих, хто жертвує своїм життям заради захисту свободи.
“Не може бути ніякого умиротворення Росії, коли вона продовжує намагатися вирішити “проблему” існування України”, — наголосили у МЗС.
Нагадаємо, на концерті в Сербії Джаред Лето питав у слухачів, чи багато серед них росіян, адже, за його словами, він відчував “багато російської енергії”.
“Я скажу вам, що одного дня, коли всі ці проблеми закінчаться, ми відвідаємо вас на вашій батьківщині”, — сказав він.
За його словами, він повернеться до Сербії, також поїде до Санкт-Петербурга, Москви й Києва, де буде “веселитися й тусуватися з усіма”.
Jared Leto’s "feeling the Russian energy" and his wish to perform in Russia is an insult to those sacrificing lives to defend freedom.
There can be no appeasement for Russia when it continues its attempts to solve "problem" of Ukraine’s very existence.
📹 @United24media pic.twitter.com/XDUB7bBCjk
— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) October 13, 2024
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