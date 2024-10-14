Міністерство закордонних справ України висловило рішуче засудження в адресу актора Джареда Лето через його заяви про "відчуття російської енергії" та намір виступати в Росії.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

У відомстві підкреслили, що такі висловлювання є образою для тих, хто жертвує своїм життям заради захисту свободи.

“Не може бути ніякого умиротворення Росії, коли вона продовжує намагатися вирішити “проблему” існування України”, — наголосили у МЗС.

Нагадаємо, на концерті в Сербії Джаред Лето питав у слухачів, чи багато серед них росіян, адже, за його словами, він відчував “багато російської енергії”.

“Я скажу вам, що одного дня, коли всі ці проблеми закінчаться, ми відвідаємо вас на вашій батьківщині”, — сказав він.

За його словами, він повернеться до Сербії, також поїде до Санкт-Петербурга, Москви й Києва, де буде “веселитися й тусуватися з усіма”.