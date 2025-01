Про це повідомляє Bloomberg.

Дослідження, проведене серед директорів з інформаційних та технологічних питань, показало, що банки в середньому очікують скорочення на 3% своєї робочої сили. Як зазначив старший аналітик BI Томаш Ноетцель, найбільше ризикують співробітники, зайняті у бек-офісах, середньому офісі та операційних підрозділах.

“Будь-які завдання, пов’язані з рутинною та повторюваною роботою, перебувають під загрозою. Проте штучний інтелект не повністю замінить ці роботи, а сприятиме трансформації робочої сили”, – пояснив експерт.

Чверть опитаних прогнозують ще серйозніше скорочення, яке може сягнути 5–10% від загальної кількості працівників. Серед банків, що брали участь у дослідженні, — Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. та Goldman Sachs Group Inc.

Водночас автоматизація дозволить банкам значно підвищити продуктивність і прибутки. За прогнозами BI, у 2027 році банки можуть отримати на 12–17% більше прибутків до оподаткування, що еквівалентно $180 мільярдам, завдяки використанню інноваційних рішень штучного інтелекту.

“Вісім з десяти респондентів очікують, що генеративний ШІ підвищить продуктивність і доходи щонайменше на 5% протягом наступних трьох-п’яти років”, – йдеться у звіті.

Штучний інтелект уже став важливим інструментом для банків, які десятиліттями працювали над модернізацією своїх IT-систем для оптимізації процесів і зниження витрат. Citi у своєму червневому звіті зазначив, що банківська сфера має найбільший потенціал для автоматизації серед усіх галузей. За оцінками банку, 54% посад у цій сфері можуть бути автоматизовані.

Проте представники фінансової галузі наголошують, що технології змінюють характер роботи, а не повністю замінюють її. Тереза Гайтсенретер, яка очолює впровадження ШІ в JPMorgan, підкреслила, що нові інструменти поки що лише доповнюють людську працю.

Генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон також позитивно оцінює вплив автоматизації. У 2023 році він заявив, що штучний інтелект не лише сприятиме підвищенню ефективності, але й покращить якість життя працівників.

“Ваші діти житимуть до 100 років і не хворітимуть на рак завдяки технологіям. І, ймовірно, працюватимуть лише три з половиною дні на тиждень”, – сказав Даймон.