Про це йдеться на сайті Європарламенту.
Загалом у голосуванні за президента Європарламенту брали участь 623 депутати. За Мецолу віддали 562 голосів.
Президент Європарламенту має широкий спектр виконавчих і представницьких повноважень, які поширюються на всі повноваження, потрібні для головування в роботі парламенту.
Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, привітала Мецолу з переобранням.
“Цілком заслужено. Ваше лідерство та пристрасть до Європи потрібні як ніколи”, — написала вона.
Congratulations, dear @RobertaMetsola, on your reelection as @EP_President
Fully deserved.
Your leadership and passion for Europe is more needed than ever. pic.twitter.com/iqnRm1Yntf
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 16, 2024
Вперше на цю посаду Роберта Мецола заступила в січні 2022 року — вона політик з Мальтійської Європейської народної партії (ЄНП). Посадовиця здобула 562 голоси від 720 членів Європейського парламенту.
Традиційний пʼятирічний мандат президента парламенту розділили на дві частини між лівоцентристськими соціалістами і демократами і правоцентристською ЄНП. Після Мецоли її місце займе хтось з лівоцентристів.
Роберта Мецола знову стала однією з чотирьох ключових фігур, які керуватимуть ЄС у найближчі роки, разом із головою Європейської комісії, президентом Європейської ради та головним дипломатом ЄС.
- Мецола: Для мене неприйнятно, якщо Україна робить крок до членства, а ЄС — ні
- Шмигаль обговорив із Мецолою євроінтеграцію та конфіскацію російських активів
- До столиці прибула президентка Європарламенту Роберта Мецола