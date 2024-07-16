Роберту Мецолу переобрали президенткою Європейського парламенту. Вона обійматиме посаду ще два з половиною роки.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Загалом у голосуванні за президента Європарламенту брали участь 623 депутати. За Мецолу віддали 562 голосів.

Президент Європарламенту має широкий спектр виконавчих і представницьких повноважень, які поширюються на всі повноваження, потрібні для головування в роботі парламенту.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, привітала Мецолу з переобранням.

“Цілком заслужено. Ваше лідерство та пристрасть до Європи потрібні як ніколи”, — написала вона.

Congratulations, dear @RobertaMetsola, on your reelection as @EP_President Fully deserved. Your leadership and passion for Europe is more needed than ever. pic.twitter.com/iqnRm1Yntf — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 16, 2024

Вперше на цю посаду Роберта Мецола заступила в січні 2022 року — вона політик з Мальтійської Європейської народної партії (ЄНП). Посадовиця здобула 562 голоси від 720 членів Європейського парламенту.

Традиційний пʼятирічний мандат президента парламенту розділили на дві частини між лівоцентристськими соціалістами і демократами і правоцентристською ЄНП. Після Мецоли її місце займе хтось з лівоцентристів.

Роберта Мецола знову стала однією з чотирьох ключових фігур, які керуватимуть ЄС у найближчі роки, разом із головою Європейської комісії, президентом Європейської ради та головним дипломатом ЄС.