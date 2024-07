Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Загалом у голосуванні за президента Європарламенту брали участь 623 депутати. За Мецолу віддали 562 голосів.

Президент Європарламенту має широкий спектр виконавчих і представницьких повноважень, які поширюються на всі повноваження, потрібні для головування в роботі парламенту.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, привітала Мецолу з переобранням.

Congratulations, dear @RobertaMetsola, on your reelection as @EP_President

Fully deserved.

Your leadership and passion for Europe is more needed than ever. pic.twitter.com/iqnRm1Yntf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 16, 2024