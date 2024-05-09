Президентка Європарламенту Роберта Мецола сказала, що Європейський парламент обґрунтовано очікує, що кожна з 27 країн-членів ЄС визнає виконання Україною критеріїв, необхідних для приєднання до Європейського Союзу.

Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола в інтерв’ю Укрінформу.

Вона пояснює, що процес розширення вимагає від країни виконання всіх критеріїв, але й країни-члени мають визнавати факт їх виконання.

«Це те, на що я як обрана представниця можу обґрунтовано розраховувати. І в Європарламенті ми продовжуватимемо обґрунтовано очікувати, що кожен з 27 глав держав і урядів продовжуватиме йти цим шляхом», – сказала вона.

Мецола вважає, що цей процес буде складним та є особливим для кожної країни.

«Але як ми зможемо дивитися українцям в очі, коли ми їм заявили, що «будемо з вами на кожному кроці вашого шляху», і якщо ви робите наступний крок, а ми ні? Для мене це неприйнятно», – наголошує Мецола.

Вона відзначає, що налаштована «обережно оптимістично».

Також вона наголосила на досягнені Україною серйозних результатів раніше, за будь-яку іншу країну. Президентка запевняє, що Європарламент продовжить допомагати синхронізувати закони України до права ЄС разом із Верховною Радою.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 травня, до Києва прибула президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.