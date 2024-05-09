Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і президентка Європейського парламенту Роберта Мецола обговорили тему євроінтеграції, конфіскації російських активів, а також Формулу миру.

Про це Шмигаль написав у Facebook.

“У День Європи наші європейські друзі поряд із нами. Мав нагоду в Києві особисто подякувати Президентці Європейського парламенту Роберті Мецолі за ініціативи на підтримку України. Зокрема, за схвалення програми Ukraine Facility на суму 50 млрд євро та за продовження автономних торговельних преференцій для України. Це матиме значний позитивний ефект для нашої економіки”, — написав Шмигаль.

Він зауважив, що на зустрічі розглядалися різні важливі питання: від процесу євроінтеграції до конфіскації активів з Росії. Також було обговорено “Формулу миру” Президента України та роль Європейського Союзу в її виконанні.

Шмигаль підкреслив важливість початку переговорів щодо вступу України до ЄС до кінця червня.

“Розраховуємо й надалі на непохитну підтримку Європейського парламенту”, — додав він.

Нагадаємо, 9 травня, у День Європи, Мецола прибула з візитом до Києва.

На пресконференції із Володимиром Зеленським вона заявила, що Європарламент усебічно підтримуватиме Україну на всіх етапах її шляху до членства в ЄС.