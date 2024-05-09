Про це повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Європарламент, за його словами, безсумнівно на передовій підтримки України. Він був першою інституцією в ЄС, яка виступила за надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Стефанчук також зазначає, що Європарламент завжди мав сильний голос, коли йшлося про створення міжнародної коаліції на підтримку нашої боротьби за свободу та європейські цінності, коли йшлося про постачання зброї в Україну та посилення санкційного тиску проти Росії.

Голова Верховної Ради нагадав, що сьогодні Україна відзначає День Європи.

“Наша країна щодня засвідчує свою відданість ідеалам та цінностям демократії. Ідеалам і цінностям, за які мужній, хоробрий та незламний Український народ бореться! За право бути вільними! За свою незалежність і свій суверенітет”, – йдеться у повідомленні.