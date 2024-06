Про це пише UK Ministry of Defence.

Загалом, аналіз супутникових знімків показав, що на південній стороні Кримського мосту було виявлено 8 барж. Згідно з повідомленням, монтаж цих барж розпочався 10 травня і завершився 22 травня. За даними розвідників, російські війська розмістили ці баржі з метою захисту мосту і судноплавного каналу, зменшуючи кути підходу для українських безпілотних надводних апаратів.

Також зазначається, що раніше встановлені конструкції були пошкоджені штормами, що призвело до зниження їхньої ефективності.

