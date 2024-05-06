РФ почала використовувати сухопутні маршрути в окупованому Криму для забезпечення своїх військ в Україні після неодноразових українських атак на Керченський міст.

Про це повідомляють аналітики The Independent.

Супутникові знімки демонструють, що на Керченському мосту практично відсутній рух транспорту. Аналітики вважають, що міст більше не є ефективною військовою мішенню для обмежених боєприпасами українських військ.

Зображення, зроблені супутниковими фахівцями Maxar, які були проаналізовані Molfar і надіслані The Independent, показують, що майже жоден військовий вантажний потяг не курсував залізничною лінією мосту протягом трьох місяців. У цей період 29 лютого по мосту було помічено лише один російський вантажний потяг, який перевозив близько 55 вагонів пального.

У березні чи квітні, за словами аналітиків, на мосту не було жодного руху російських військових.

Використання мосту Росією значно скоротилося після того, як 17 липня 2023 року Україна атакувала його за допомогою безпілотників і підірвала ділянку дороги та залізничне полотно, зазначається в аналізі.