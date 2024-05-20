Залізниця, яку окупанти будують як альтернативу Керченському мосту, наразі функціонує лише на обмеженому відрізку і не працює на повну потужність. Для українських Сил оборони ця залізниця є законною ціллю, і вони мають достатні ресурси для її знищення.

Про це повідомив начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

«Повноцінно цей коридор суходолом не запрацював, він дійсно поки не зв’язує Крим з іншими окупованими територіями на півдні України, залізниця лише будується. Будується вона досить швидко, і дійсно, росіяни планують її використовувати насамперед для забезпечення військової логістики свого південного угруповання для того, щоб безперебійно поставляти все необхідне для ведення бойових дій. Наразі вона працює лише на одному відтинку. Проте у них є плани зв’язати фактично Ростов із Кримом, особливо враховуючи те, що так званий Кримський міст зараз не забезпечує в достатньому обсязі військову логістику», — зазначив Плетенчук.

Він у тому числі нагадав, що росіяни зараз майже не використовують залізницю Керченського мосту, тому для них нова залізниця вкрай важлива.

«Ми цю ситуацію відстежуємо. Звісно, що ця частина залізниці, цей логістичний шлях знаходитиметься ближче до лінії бойового зіткнення. З одного боку, це полегшує логістику нашому ворогу, з іншого – це полегшує нам завдання зі знищення цього інструмента. Тому що спектр наших інструментів, наших систем озброєння, звісно, набагато більший у цьому контексті, ніж для знищення мосту», — пояснив речник.

Проте, Плетенчук відзначив, що є один недолік: “залізниця в разі пошкодження відновлюється досить швидко”.

Раніше повідомлялося, що залізниця Маріуполь-Волноваха пролягає вздовж лінії фронту та може стати об’єктом ураження для українських Сил оборони. Окупанти також будують гілку від Ростова до села Малогодне через Гранітне, яка з’єднується з гілкою Маріуполь-Волноваха.

Ця гілка може допомогти окупантам забезпечити свої військові позиції на Запорізькому напрямку, навіть якщо втратять Кримський міст. Прогнозується, що через кілька місяців цією гілкою можуть рухатися поїзди із ворожою військовою технікою та особовим складом.