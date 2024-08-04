Німецькі та шведські винищувачі перехопили російські літаки над Балтійським морем 3 серпня, про що сповістили ВПС Німеччини.

Про це повідомили ВПС Німеччини.

Два німецькі Eurofighter разом зі Швецією, партнером НАТО, виконали операцію Alpha Scramble для перехоплення двох російських Су-30, які проявляли недружню, але неагресивну поведінку.

Інцидент стався 3 серпня в рамках місії Baltic Air Policing (VAPB), що забезпечує захист повітряного простору над Балтією з 2004 року. Наразі сімнадцять країн-членів НАТО беруть участь у цій місії.

Gemeinsam mit #Nato-Partner #Schweden stiegen heute zwei deutsche #Eurofighter der Nato-Mission #VAPB zu einem Alpha Scramble auf. Zwei russische SU-30 wurde identifiziert. Die Piloten der Su verhielten sich unkooperativ aber nicht aggressiv . #QRA Together we are strong pic.twitter.com/wAukFkelxg — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) August 3, 2024

Нагадаємо, що такий інцидент відбувається не вперше, так, 15 червня після того, як російський тактичний бомбардувальник ненадовго порушив шведський повітряний простір, його було перехоплено винищувачами Швеції.

Повітряний спокій порушують і в Польщі, 20 червня повітряна куля з Калінінградської області Росії залетіла в простір Польщі.