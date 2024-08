Про це повідомили ВПС Німеччини.

Два німецькі Eurofighter разом зі Швецією, партнером НАТО, виконали операцію Alpha Scramble для перехоплення двох російських Су-30, які проявляли недружню, але неагресивну поведінку.

Інцидент стався 3 серпня в рамках місії Baltic Air Policing (VAPB), що забезпечує захист повітряного простору над Балтією з 2004 року. Наразі сімнадцять країн-членів НАТО беруть участь у цій місії.

Gemeinsam mit #Nato-Partner #Schweden stiegen heute zwei deutsche #Eurofighter der Nato-Mission #VAPB zu einem Alpha Scramble auf. Zwei russische SU-30 wurde identifiziert. Die Piloten der Su verhielten sich unkooperativ aber nicht aggressiv . #QRA Together we are strong pic.twitter.com/wAukFkelxg

