Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі на Twitter (X).

“Повітряна куля зірвалася з троса та залетіла у повітряний простір Польщі з боку Калінінградської області. Про ймовірність проникнення об’єкта в цей район раніше повідомляли служби Росії”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за польотом повітряної кулі, яка рухається в повітряному просторі Вармінсько-Мазурського воєводства в східному напрямку, безперервно спостерігають радіолокаційні станції Збройних сил Польщі.

“Об’єкт рухається курсом, який вказує на те, що він покине повітряний простір Польщі через кілька годин”, — додали у командуванні.

Військові також наголосили, що повітряна куля не становить загрози безпеці жителів району, в якому вона рухається, а командування постійно контролює розвиток ситуації.