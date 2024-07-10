У США прокоментували пропозицію збивати російські ракети з території Польщі. Там побоюються ескалації війни проти України.

Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі в коментарі Polskie Radio 24.

«Ніхто не хоче ескалації цієї війни. Ми хочемо шукати способи зробити Україну ефективною, але ми не хочемо ескалації. Це було б не добре для українців, це було б не добре для поляків, це було б не добре для всіх», — переконаний посадовець.

За його словами, уряд Польщі повинен встановити та оголосити про свої процедури самооборони.

Кірбі заявив, що таке рішення про збиття ракет у росії можуть розцінити як атаку НАТО, Заходу або США проти рф. Однак на запитання журналіста, чи дійсно такі дії призведуть до ескалації, американський посадовець зазначив, що це «залежало б від обставин».

«Наприклад, як ви знаєте, ракети, які влітали в повітряний простір Польщі, і це, безперечно, викликає занепокоєння, не всі ці ракети були російськими. Тож я маю на увазі, що ми повинні дивитися на обставини зокрема», — додав Кірбі.

Нагадаємо, Київ та Варшава мають домовленості про розробку механізму щодо збиття в повітряному просторі України російських ракет і дронів, які випущені в напрямку Польщі.