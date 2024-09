Про це повідомив Володимир Зеленський.

Глава держави також підкреслив, що розширюється географія країн, які виступають за міцний та справедливий мир в Україні. На сьогодні комюніке Саміту миру підписали 94 держави.

I thank the Republic of Panama for joining the Joint Communiqué on the Foundations of Peace, adopted at the inaugural Peace Summit in Switzerland.

We look forward to deepening friendly dialogue and cooperation with the Caribbean states.

The geography of countries that support…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2024