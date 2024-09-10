Панама приєдналася до комюніке Саміту миру, ухваленого в червні у Швейцарії.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

“Ми сподіваємося на поглиблення дружнього діалогу та співпраці з державами Карибського басейну”, — зазначив президент.

Глава держави також підкреслив, що розширюється географія країн, які виступають за міцний та справедливий мир в Україні. На сьогодні комюніке Саміту миру підписали 94 держави.

I thank the Republic of Panama for joining the Joint Communiqué on the Foundations of Peace, adopted at the inaugural Peace Summit in Switzerland. We look forward to deepening friendly dialogue and cooperation with the Caribbean states. The geography of countries that support… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2024