Хто підписав комюніке Саміту миру - Панама долучилась до документа - ZN.ua

Про це повідомив Володимир Зеленський.

“Ми сподіваємося на поглиблення дружнього діалогу та співпраці з державами Карибського басейну”, — зазначив президент.

Глава держави також підкреслив, що розширюється географія країн, які виступають за міцний та справедливий мир в Україні. На сьогодні комюніке Саміту миру підписали 94 держави.