Про це сказав заступник глави МЗС Росії Михайло Галузін, повідомляють російські ЗМІ.
Він стверджує, що плани України та Заходу щодо другого саміту миру є нібито спробою реабілітуватися за “провал” у швейцарському Бюргенштоку у червні цього року.
Крім того, Галузін назвав Формула миру президента України Володимира Зеленського «безвихідною та ультимативною».
“Для нас такі ультиматуми не прийнятні і в подібних “самітах” брати участь не збираємося”, — підсумував заступник міністра.
Нагадаємо, Україна має намір провести другий Саміт миру з Росією напередодні виборів у США. За інформацією видання Bloomberg, Україна хоче використати процес саміту як шлях до досягнення широкої згоди щодо низки ключових принципів, які ляжуть в основу справедливого миру, перш ніж розпочати взаємодію з Росією.
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