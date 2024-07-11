Про це сказав заступник глави МЗС Росії Михайло Галузін, повідомляють російські ЗМІ.

Він стверджує, що плани України та Заходу щодо другого саміту миру є нібито спробою реабілітуватися за “провал” у  швейцарському Бюргенштоку у червні цього року.

Крім того, Галузін назвав Формула миру президента України Володимира Зеленського «безвихідною та ультимативною».

“Для нас такі ультиматуми не прийнятні і в подібних “самітах” брати участь не збираємося”, — підсумував заступник міністра.

Нагадаємо, Україна має намір провести другий Саміт миру з Росією напередодні виборів у США. За інформацією видання Bloomberg, Україна хоче використати процес саміту як шлях до досягнення широкої згоди щодо низки ключових принципів, які ляжуть в основу справедливого миру, перш ніж розпочати взаємодію з Росією.