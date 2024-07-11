Російська Федерація не братиме участі в наступному саміті щодо врегулювання українського конфлікту, оскільки не приймає ультиматуми.

Про це сказав заступник глави МЗС Росії Михайло Галузін, повідомляють російські ЗМІ.

Він стверджує, що плани України та Заходу щодо другого саміту миру є нібито спробою реабілітуватися за “провал” у швейцарському Бюргенштоку у червні цього року.

Крім того, Галузін назвав Формула миру президента України Володимира Зеленського «безвихідною та ультимативною».

“Для нас такі ультиматуми не прийнятні і в подібних “самітах” брати участь не збираємося”, — підсумував заступник міністра.

Нагадаємо, Україна має намір провести другий Саміт миру з Росією напередодні виборів у США. За інформацією видання Bloomberg, Україна хоче використати процес саміту як шлях до досягнення широкої згоди щодо низки ключових принципів, які ляжуть в основу справедливого миру, перш ніж розпочати взаємодію з Росією.