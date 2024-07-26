Про це повідомляють AFP та Associated Press.
Раніше цього тижня Трамп заявив, що готовий навіть неодноразово зустрітися на дебатах з Камалою Гарріс. Першою датою могло стати 10 вересня – дата, на яку планували наступні дебати Байдена і Трампа.
Проте згодом у його кампанії заявили, що деталі проведення дебатів не можна фіналізувати, доки Гарріс офіційно не стала кандидаткою від Демократичної партії.
“Доки демократи офіційно не визначаться з номінацією (…), було б неправильно щось планувати із Гарріс, тому що демократи дуже часто змінюють думку”, — заявив речник кампанії Трампа Стівен Ченг.
Гарріс після цього розкритикувала Трампа за цей крок назад і заявила, що готова до дебатів та що виборці заслуговують на це.
Trump agreed on a September 10th debate.
It now appears he's backpedaling.
Voters deserve to see the split screen that exists on a debate stage.
I'm ready. So let's go.
— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 25, 2024
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