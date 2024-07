Про це повідомляють AFP та Associated Press.

Раніше цього тижня Трамп заявив, що готовий навіть неодноразово зустрітися на дебатах з Камалою Гарріс. Першою датою могло стати 10 вересня – дата, на яку планували наступні дебати Байдена і Трампа.

Проте згодом у його кампанії заявили, що деталі проведення дебатів не можна фіналізувати, доки Гарріс офіційно не стала кандидаткою від Демократичної партії.

Гарріс після цього розкритикувала Трампа за цей крок назад і заявила, що готова до дебатів та що виборці заслуговують на це.

Trump agreed on a September 10th debate.

It now appears he's backpedaling.

Voters deserve to see the split screen that exists on a debate stage.

I'm ready. So let's go.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 25, 2024