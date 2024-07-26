У кампанії експрезидента, кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа заявили, що не хочуть планувати теледебати з його ймовірною суперницею Камалою Гарріс, доки її офіційно не визначили кандидаткою.

Про це повідомляють AFP та Associated Press.

Раніше цього тижня Трамп заявив, що готовий навіть неодноразово зустрітися на дебатах з Камалою Гарріс. Першою датою могло стати 10 вересня – дата, на яку планували наступні дебати Байдена і Трампа.

Проте згодом у його кампанії заявили, що деталі проведення дебатів не можна фіналізувати, доки Гарріс офіційно не стала кандидаткою від Демократичної партії.

“Доки демократи офіційно не визначаться з номінацією (…), було б неправильно щось планувати із Гарріс, тому що демократи дуже часто змінюють думку”, — заявив речник кампанії Трампа Стівен Ченг.

Гарріс після цього розкритикувала Трампа за цей крок назад і заявила, що готова до дебатів та що виборці заслуговують на це.

Trump agreed on a September 10th debate. It now appears he's backpedaling. Voters deserve to see the split screen that exists on a debate stage. I'm ready. So let's go. — Kamala Harris (@KamalaHarris) July 25, 2024