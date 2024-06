Про це він сказав на передвиборчому заході у Детройті, організованому ініціативою Turning Point USA.

Політик наголосив на тому, що запити України “ніколи не припиняються” й назвав президента України Володимира Зеленського “найкращим агентом з продажів”.

JUST IN: 🇺🇸 🇺🇦 Donald Trump says he will put an end to the United States funding Ukraine’s war against Russia.

“I think Zelensky is maybe the greatest salesman of any politician that’s ever lived.

Every time he comes to our country, he walks away with $60 billion.” pic.twitter.com/T7AtvWgZtk

— BRICS News (@BRICSinfo) June 16, 2024