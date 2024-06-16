Кандидат у президенти США Дональд Трамп розкритикував масштаби підтримки України й вкотре пообіцяв "розв'язати питання" з війною в Україні у разі своєї перемоги на виборах.

Про це він сказав на передвиборчому заході у Детройті, організованому ініціативою Turning Point USA.

Політик наголосив на тому, що запити України “ніколи не припиняються” й назвав президента України Володимира Зеленського “найкращим агентом з продажів”.

“Зеленський, можливо, найкращий агент з продажів серед усіх політиків, які будь-коли жили. Кожного разу як він приїздить у нашу країну, він їде звідси з 60 мільярдами доларів. Щойно, чотири дні тому, він поїхав з 60 мільярдами. Він приїжджає додому й оголошує, що йому треба ще 60 мільярдів. І це ніколи не припиняється, ніколи не припиняється”, — заявив Трамп.

JUST IN: 🇺🇸 🇺🇦 Donald Trump says he will put an end to the United States funding Ukraine’s war against Russia. “I think Zelensky is maybe the greatest salesman of any politician that’s ever lived. Every time he comes to our country, he walks away with $60 billion.” pic.twitter.com/T7AtvWgZtk — BRICS News (@BRICSinfo) June 16, 2024

Наостанок Трамп пообіцяв закінчити війну в Україні до того, як увійде в Білий дім як президент.

“Я розв’яжу питання з цим ще до того, як зайду у Білий дім як президент”, — наголосив Дональд Трамп.