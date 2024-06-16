Про це він сказав на передвиборчому заході у Детройті, організованому ініціативою Turning Point USA.

Політик наголосив на тому, що запити України “ніколи не припиняються” й назвав президента України Володимира Зеленського “найкращим агентом з продажів”.

“Зеленський, можливо, найкращий агент з продажів серед усіх політиків, які будь-коли жили. Кожного разу як він приїздить у нашу країну, він їде звідси з 60 мільярдами доларів. Щойно, чотири дні тому, він поїхав з 60 мільярдами. Він приїжджає додому й оголошує, що йому треба ще 60 мільярдів. І це ніколи не припиняється, ніколи не припиняється”, — заявив Трамп.

Наостанок Трамп пообіцяв закінчити війну в Україні до того, як увійде в Білий дім як президент.

“Я розв’яжу питання з цим ще до того, як зайду у Білий дім як президент”, — наголосив Дональд Трамп.

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