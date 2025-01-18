Про це повідомили у 28 окремій механізованій бригаді ім. Лицарів зимового походу.

“Хоч “вагнерівці” вже все, їхній вплив на окупантів відчутний досі. Особливо на Торецькому напрямку. Зокрема, цей бігун, якого помітили аеророзвідники підрозділу “Гюрза” і знищили піхотинці 28-ї бригади, не загубився. Він біг на смерть з конкретною метою”, – зазначають у бригаді.

Таких окупантів називають “верблюдами”. Їхня головна ціль – добігти якомога ближче до позицій ЗСУ й залишити там боєкомплект, міни чи рацію, аби ними згодом скористалися штурмові групи.

Сам же “верблюд” при цьому “одноразовий”, тому йому навіть не дають зброю. Хоча й непогано екіпірують в броню, аби той зміг якнайдалі добігти.

“Наскільки ефективна подібна тактика – питання сумнівне, адже при боях з “вагнерівцями” ще не було такої кількості дронів. Утім, окупантів це не спиняє, а наші лицарі тільки раді знищувати ворога. Як там кажуть у РФ, “своїх нє бросаєм”? Але на мʼясо – можна”, – додали у 28-й ОМБр.

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