Про це повідомили у 28 окремій механізованій бригаді ім. Лицарів зимового походу.

“Хоч “вагнерівці” вже все, їхній вплив на окупантів відчутний досі. Особливо на Торецькому напрямку. Зокрема, цей бігун, якого помітили аеророзвідники підрозділу “Гюрза” і знищили піхотинці 28-ї бригади, не загубився. Він біг на смерть з конкретною метою”, – зазначають у бригаді.

Таких окупантів називають “верблюдами”. Їхня головна ціль – добігти якомога ближче до позицій ЗСУ й залишити там боєкомплект, міни чи рацію, аби ними згодом скористалися штурмові групи.

"Camels" on the battlefield? Yes! 🐪

Russia sends unarmed "runners" to infiltrate Ukrainian lines. Their mission: deliver supplies, then die. A desperate tactic from a desperate enemy. The 28th Brigade is here to ensure they don't succeed.#Ukraine #28Brigade pic.twitter.com/7SgK8aVpXv — 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу (@28ombr) January 18, 2025

Сам же “верблюд” при цьому “одноразовий”, тому йому навіть не дають зброю. Хоча й непогано екіпірують в броню, аби той зміг якнайдалі добігти.

“Наскільки ефективна подібна тактика – питання сумнівне, адже при боях з “вагнерівцями” ще не було такої кількості дронів. Утім, окупантів це не спиняє, а наші лицарі тільки раді знищувати ворога. Як там кажуть у РФ, “своїх нє бросаєм”? Але на мʼясо – можна”, – додали у 28-й ОМБр.