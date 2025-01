Про це повідомили у 28 окремій механізованій бригаді ім. Лицарів зимового походу.

Таких окупантів називають “верблюдами”. Їхня головна ціль – добігти якомога ближче до позицій ЗСУ й залишити там боєкомплект, міни чи рацію, аби ними згодом скористалися штурмові групи.

"Camels" on the battlefield? Yes! 🐪

Russia sends unarmed "runners" to infiltrate Ukrainian lines. Their mission: deliver supplies, then die. A desperate tactic from a desperate enemy.

The 28th Brigade is here to ensure they don't succeed.#Ukraine #28Brigade pic.twitter.com/7SgK8aVpXv

— 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу (@28ombr) January 18, 2025