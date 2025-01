Про це пише Mirror.

Очевидці публікували відео у соцмережах, де видно дим, що піднімається поблизу розкішного готелю, а також чутно сирени пожежників і поліції, які оперативно прибули на місце події.

Як з’ясувалося, причиною задимлення стала пожежа автомобіля Tesla Cybertruck, що спалахнув біля торгового центру. На відео очевидців видно, як полум’я охопило транспортний засіб, а з будівлі лунали сигнали тривоги.

Cybertruck blows up in front of Trump Tower in Las Vegaspic.twitter.com/iGK9IDXWSV

— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) January 1, 2025