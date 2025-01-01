Про це пише Mirror.
Очевидці публікували відео у соцмережах, де видно дим, що піднімається поблизу розкішного готелю, а також чутно сирени пожежників і поліції, які оперативно прибули на місце події.
Як з’ясувалося, причиною задимлення стала пожежа автомобіля Tesla Cybertruck, що спалахнув біля торгового центру. На відео очевидців видно, як полум’я охопило транспортний засіб, а з будівлі лунали сигнали тривоги.
Cybertruck blows up in front of Trump Tower in Las Vegaspic.twitter.com/iGK9IDXWSV
— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) January 1, 2025
Trump Tower, розташований на Fashion Show Drive, є відомим житловим і готельним комплексом, частково належить Дональду Трампу. Готель, відкритий у 2008 році, є найвищою житловою будівлею Лас-Вегаса, висота якої становить 190 метрів.
Наразі причини займання Tesla Cybertruck невідомі. Інформація про постраждалих або масштаби збитків уточнюється.
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