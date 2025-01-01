У Лас-Вегасі, неподалік Trump Tower, очевидці повідомили про сильний вибух. За словами свідків, у районі між 64-поверховим комплексом і торговим центром Fashion Show Mall було чутно гучний вибух і видно густий чорний дим.

Про це пише Mirror.

Очевидці публікували відео у соцмережах, де видно дим, що піднімається поблизу розкішного готелю, а також чутно сирени пожежників і поліції, які оперативно прибули на місце події.

Як з’ясувалося, причиною задимлення стала пожежа автомобіля Tesla Cybertruck, що спалахнув біля торгового центру. На відео очевидців видно, як полум’я охопило транспортний засіб, а з будівлі лунали сигнали тривоги.

Cybertruck blows up in front of Trump Tower in Las Vegaspic.twitter.com/iGK9IDXWSV — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) January 1, 2025

Trump Tower, розташований на Fashion Show Drive, є відомим житловим і готельним комплексом, частково належить Дональду Трампу. Готель, відкритий у 2008 році, є найвищою житловою будівлею Лас-Вегаса, висота якої становить 190 метрів.

Наразі причини займання Tesla Cybertruck невідомі. Інформація про постраждалих або масштаби збитків уточнюється.