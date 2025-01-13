Про це повідомляє CNN з посиланням на Департамент медичного експерта округу.

Шериф округу Роберт Луна зазначив, що його офіс отримав десятки повідомлень про зниклих безвісти.

Незважаючи на певний прогрес у приборканні вогню, пожежники попереджають про високий ризик подальшого поширення через тривалу посуху та сильні вітри Санта-Ана.

У боротьбі з вогнем залучено 931 ув’язненого, а губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом вирішив направити ще тисячу військовослужбовців Національної гвардії до Лос-Анджелесу.

Заява Зеленського

Президент України заявив про готовність 150 українських пожежників допомогти боротися зі стихією.

“Я доручив міністру внутрішніх справ України та дипломатам підготувати рятувальників до можливої участі у гасінні лісових пожеж у Каліфорнії”, – зазначив президент.

Він підкреслив, що ситуація вражає масштабами, а українські рятувальники можуть допомогти американцям у рятуванні життів.