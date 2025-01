Про це повідомляє CNN з посиланням на Департамент медичного експерта округу.

Шериф округу Роберт Луна зазначив, що його офіс отримав десятки повідомлень про зниклих безвісти.

Незважаючи на певний прогрес у приборканні вогню, пожежники попереджають про високий ризик подальшого поширення через тривалу посуху та сильні вітри Санта-Ана.

У боротьбі з вогнем залучено 931 ув’язненого, а губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом вирішив направити ще тисячу військовослужбовців Національної гвардії до Лос-Анджелесу.

Заява Зеленського

Президент України заявив про готовність 150 українських пожежників допомогти боротися зі стихією.

Він підкреслив, що ситуація вражає масштабами, а українські рятувальники можуть допомогти американцям у рятуванні життів.

Today, I instructed Ukraine’s Minister of Internal Affairs and our diplomats to prepare for the possible participation of our rescuers in combating the wildfires in California.

The situation there is extremely difficult, and Ukrainians can help Americans save lives.

This is… pic.twitter.com/1yiIiOz8bi

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2025