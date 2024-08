Про це він написав у соцмережі Х.

Міжнародне право дозволяє Україні захищатися на території агресора, оскільки агресія Росії з 2014 року призвела до загибелі мільйонів людей.

Для досягнення справедливого миру необхідно повернути всі армії до міжнародно визнаних кордонів, підкреслив Ліпавський.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про проведення наступальної операції на території Курської області, а президент Володимир Зеленський зазначив, що під контролем ЗСУ знаходяться 74 населені пункти в цій області.

International law allows Ukraine to defend itself even on the aggressor's territory. Russia's aggression against Ukraine since 2014 has destroyed lives of millions of people. If we seek a just peace, the solution is for all armies to return to internationally recognized borders.

— Jan Lipavský (@JanLipavsky) August 13, 2024