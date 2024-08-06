Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про підписання із замбійським колегою Муламбо Хаімбе меморандуму про взаєморозуміння між міністерствами закордонних справ щодо політичних консультацій.

Про це глава МЗС поінформував на платформі X.

Під час зустрічі сторони зокрема провели детальні переговори. Обговорили шляхи розвитку двосторонніх відносин між Україною та Замбією, а також співпрацю в міжнародних організаціях.

“Ми також підписали меморандум про взаєморозуміння між міністерствами закордонних справ щодо політичних консультацій, структуруючи наш довгостроковий діалог”, — зауважив Кулеба.

Today in Lusaka, my Zambian colleague Mulambo Haimbe and I held detailed talks. We discussed ways to advance bilateral relations between Ukraine and Zambia, as well as our cooperation in international organizations. We also signed a memorandum of understanding between foreign… pic.twitter.com/uReiw2kN8j — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 6, 2024