Україна та Замбія підписали меморандум про політичні консультації

Про це глава МЗС поінформував на платформі X.

Під час зустрічі сторони зокрема провели детальні переговори. Обговорили шляхи розвитку двосторонніх відносин між Україною та Замбією, а також співпрацю в міжнародних організаціях.

“Ми також підписали меморандум про взаєморозуміння між міністерствами закордонних справ щодо політичних консультацій, структуруючи наш довгостроковий діалог”, зауважив Кулеба.