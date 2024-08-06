Про це глава МЗС поінформував на платформі X.
Під час зустрічі сторони зокрема провели детальні переговори. Обговорили шляхи розвитку двосторонніх відносин між Україною та Замбією, а також співпрацю в міжнародних організаціях.
“Ми також підписали меморандум про взаєморозуміння між міністерствами закордонних справ щодо політичних консультацій, структуруючи наш довгостроковий діалог”, — зауважив Кулеба.
Today in Lusaka, my Zambian colleague Mulambo Haimbe and I held detailed talks.
We discussed ways to advance bilateral relations between Ukraine and Zambia, as well as our cooperation in international organizations.
We also signed a memorandum of understanding between foreign… pic.twitter.com/uReiw2kN8j
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 6, 2024
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