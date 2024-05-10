У березні 2023 року військового розстріляли росіяни, коли він сказав: "Слава Україні".

10 травня 1980 року у Кишиневі народився Герой України Олександр Мацієвський.

У березні 2023 року з’явилося відео розстрілу російськими військовими Олександра Мацієвського після того, як він сказав «Слава Україні!». В СБУ підтвердили, що українським військовим на відео був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Його подвиг — це уособлення надвеликої та надпотужної мужності всього українського народу.

На честь Героя на одній з адміністративних будівель Верховної Ради України створено мурал, присвячений пам’яті всіх загиблих під час війни. Автор стінопису — відомий французький художник Крістіан Ґуемі.

Під час офіційного візиту до Франції у січні 2023 року делегація Верховної Ради України відвідала фотовиставку митця, презентовану у будівлі Національної Асамблеї Французької Республіки. Там і виникла спільна ідея щодо створення такого муралу у Києві. Про це зазначає Верховна Рада України у мережі X (Twitter).

Вічна слава і пам’ять Герою!