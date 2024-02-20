53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха повідомила про це у Facebook.

“Відомий український військовий журналіст в прямому ефірі від 18.02.24 на своєму ютуб-каналі ввів в оману та дезінформував своїх глядачів щодо відходу 53-ї ОМБр з позицій в Авдіївці. За час масованого наступу противника на Авдіївку 53-тя ОМБр не втратила жодної позиції на півдні”, — з допису 53-ї ОМБр

Військові зауважили, що район 9 кварталу до останнього дня залишався під контролем 53-ї ОМБр, і саме через нього відходили сусідні підрозділи. Відхід з позиції «Зеніт» також прикривала 53-тя бригада, бійці якої залишались на позиціях, до наказу.

Бійці закликали Бутусова спростувати всі неправдиві тези з ефіру і вибачитись перед військовослужбовцями, які стримували противника і допомогли зберегти життя воїнів інших бригад.