Сьогодні, 21 травня, відзначається пам'ятна дата - 55 років з дня народження Георгія Гонгадзе, видного представника української журналістики, чия відвага та непохитна прихильність істині продовжують бути джерелом натхнення для журналістів нових поколінь.

Гонгадзе, який заснував одне з перших незалежних інформаційних агентств в країні, став емблемою боротьби за свободу слова та прозорість. Його трагічна смерть у 2000 році вразила націю і продовжує викликати глибокий жаль.

Попри трагічну втрату, спадщина Гонгадзе продовжує жити. Його мужність та відданість професійним стандартам залишаються джерелом натхнення для журналістів в Україні та за її межами.

У цей важливий день Комітет з питань свободи слова Верховної Ради України закликає не забувати про значний внесок Гонгадзе.

“Ми вшановуємо його пам’ять і прагнемо забезпечити, щоб його ідеали свободи слова та прозорості залишалися основою нашої роботи й далі”, – йдеться у заяві Комітету зазначено у зверненні Комітету.

Комітет також висловлює свою відданість досягненню правосуддя у справі Гонгадзе.

“Ми рішуче прагнемо до того, щоб кожен, хто відповідальний за його смерть, був виявлений та покараний належним чином”, – підкреслено у заяві.

17 квітня 2000 року Гонгадзе заснував видання «Українська правда». 16 вересня 2000 року в центрі Києва українські правоохоронці викрали 31-річного журналіста. 2 листопада у лісі під містом Тараща знайшли тіло Гонгадзе. А далі — «касетний скандал», акція «Україна без Кучми» і вже 22 березня 2016 року тіло Георгія Гонгадзе упокоїли, поховавши у дворі церкви Миколи Набережного на Подолі в Києві.

Георгій Гонгадзе залишається героєм української журналістики. Його життя та діяльність є потужним нагадуванням про значення свободи преси та ризики, з якими стикаються журналісти у своїй боротьбі за правду.

У 2005 році, за наказом тодішнього президента Віктора Ющенка, Георгію надали звання Героя України посмертно.